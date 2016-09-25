تقرير - لاتسيو يشترط على تشيلسي 50 مليون جنيه إسترليني لترك مدافعه

حدد نادي لاتسيو مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني سعرا لستيفان دي فراي مدافعه الهولندي إن أراد تشيلسي ضمه في شهر يناير المقبل.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "صنداي بيبول" فإن تشيلسي يسعى لضم المدافع الهولندي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بعد فشله في ضم كاليدو كوليبالي مدافع نابولي.

ويسعى أنتونيو كونتي لتعزيز خياراته الدفاعية خلال السوق الشتوية بعد المستوى المتذبذب لفريقه خلال الموسم الجاري.

وكان تشيلسي قد ضم خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية ديفيد لويز من باريس سان جيرمان بمبلغ 32.73 مليون جنيه إسترليني.

وانضم دي فراي إلى لاتسيو قادما من فاينورد بمبلغ 7 ملايين يورو في 2014، ويمتد عقده الحالي مع فريق العاصمة الإيطالية حتى 2018.