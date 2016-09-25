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مورينيو: علاقتي بفينجر؟ نحن متحضران.. وذلك الكتاب من أجل جني الأموال

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مورينيو: علاقتي بفينجر؟ نحن متحضران.. وذلك الكتاب من أجل جني الأموال مورينيو: علاقتي بفينجر؟ نحن متحضران.. وذلك الكتاب من أجل جني الأموال

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد إنه يتمتع بعلاقة طيبة مع أرسين فينجر مدرب أرسنال، مشيرا إلى أنهما يتقابلان كشخصين متحضرين.

وكان كتابا سينشر قريبا للكاتب الصحفي روب بيزلي قد كشف عن أن مورينيو قد قال إنه سيحطم وجه فينجر إن قابله خارج المستطيل الأخضر.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "دايلي ميل" قال مورينيو:"لم أكن يوما في ذلك المزاج على الإطلاق ولن أقرأ الكتاب".

وأضاف "أنا سعيد أن مؤلف الكتاب سوف يجني الأموال من هذا، إنه أمر جيد، جيد بالنسبة لي".

وتابع "لم أقل هذا قط، لقد قابلت أرسين فينجر منذ أسبوعين وتصافحنا كشخصين متحضرين وجلسنا على نفس الطاولة".

واستطرد "تناولنا الطعام سويا مع أشخاص أخرين، وتبادلنا الأفكار، كنا نتحدث سويا لأننا متحضران".

وأردف "مجددا، لا أعتقد أن الكتاب سيكون في نفس المكتبة مع شكسبير، وبالتالي أفضل ألا أعلق عليه".

واستكمل "كلماتي الأخيرة حول ذلك الكتاب وأكررها، إنه يصنع أمواله، وهذا أمر أتقبله".

وأتم بالحديث عن علاقته بالكاتب "بإمكانك أن ترى كم كان قريبا مني".

وكان مانشستر يونايتد قد فاز بنتيجة 4-1 على ضيفه ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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