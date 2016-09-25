«محافظ الأقصر».. يبحث مع نواب المحافظة إنشاء ستاد دولي وطريق “إدفو – مرسي علم”

أعلن محمد بدر محافظ الأقصر، عن إنشاء مكتب للاتصال السياسي أسوة بمجلس الوزراء للتواصل مع النواب ومتابعة مطالب المواطنين ومشكلاتهم من خلال المكتب.

جاء ذلك في ضوء الاجتماع الذي عقده محمد بدر، محافظ الأقصر مع نواب البرلمان بالمحافظة، وتناول الاجتماع مناقشة القضايا المتعلقة بنقص السلع التموينية، وأعلن المحافظ عن قيام المحافظة بالبدء في الإجراءات الخاصة بتخصيص منافذ للسلع التموينية في القرى.

وشدد «بدر»، على تواجد مفتشى التموين بشكل دائم ومستمر في الشارع والتنسيق مع النواب فيما يتعلق بمشكلات توافر السلع التموينية والعمل على تخفيف العبء على المواطنين.

كما تم مناقشة مشكلة مصنع البوتاجاز بالطود وعرض كافة الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها مع المصنع والتقارير الفنية الخاصة بالدفاع المدنى.

وأفاد مسئولو المحافظة أنه تم مخاطبة وزارة البترول لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشكلة المصنع، كما تم التنسيق مع النواب فيما يخص المشروعات الكبرى الملحة للأقصر مثل استكمال العمل بمشروع إعادة فتح طريق الكباش ومشروع وإنشاء طريق “الأقصر، إدفو، مرسي علم” وإنشاء استاد دولى للأقصر لدعم السياحة الرياضية.

وتم التركيز على ضرورة تضافر الجهود ما بين الجانب التنفيذي والتشريعى بما يخدم ويحقق مصلحة المواطن الأقصرى.