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خبر في الجول – كيف استقبل جهاز منتخب مصر مطلب مرتضى منصور

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خبر في الجول – كيف استقبل جهاز منتخب مصر مطلب مرتضى منصور خبر في الجول – كيف استقبل جهاز منتخب مصر مطلب مرتضى منصور

كيف يرى جهاز منتخب مصر طلب مرتضى منصور رئيس الزمالك بعدم استدعاء لاعبي فريقه لمباراة الكونجو في افتتاح مشوار الفراعنة في تصفيات كأس العالم خارج الديار يوم 9 أكتوبر؟ FilGoal.com يكشف لكم.

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ويأتي طلب مرتضى في ظل استعداد الزمالك لمواجهة صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والموعد المبدئي للنهائي سيكون يوم 14 أكتوبر.

وعلم FilGoal.com من مصدر مسؤول في الجهاز أنه يرى مطلب مرتضى غير منطقي قبل مباراة رسمية.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "هناك صعوبة كبيرة في تعويض الـ9 لاعبين الذين تم اختيارهم للقائمة الأولية، كما أن هناك عدد من لاعبي الزمالك من المنتظر أن يكونوا أساسيين ضد الكونجو".

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ويسافر للكونجو بطائرة خاصة، وهي الخطوة التي وصفها المصدر بأنها اتخذت لإراحة لاعبي الزمالك قبل ذهاب النهائي في المقام الأول.

وكان الزمالك قد تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الوداد المغربي 6-5 في مجموع مباراتي نصف نهائي البطولة.

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