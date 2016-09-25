مدرب حراس الزمالك: ما حدث للشناوي ليس معناه أن نحمله المسؤولية كاملة

تحدث أيمن طاهر مدرب حراس مرمى فريق الزمالك عن أحمد الشناوي عقب نجاح الفريق في التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بمجموع 6-5 في المواجهتين. انتصار في الذهاب 4-0 وخسارة في الإياب 5-2. (طالع التفاصيل)

وقال أيمن طاهر: "من الطبيعي أن يواجه الزمالك سوء توفيق. حالة عدم التوفيق كانت تلازم الجميع بصفة عامة".

وأوضح في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي "الشناوي في بعض فترات المباراة لم يكن موفقا. ولكن ليس هذا معناه أن نحمله المسؤولية كاملة".

وأردف "الشناوي سبق وتألق بصورة شهد بها الجميع في كل المباريات سواء محليا أو إفريقيا".

وواصل "سيظل الشناوي حارس مصر الأول".

وأتم "هذا الوقت يحتاج لمساندة الجميع بعد تأهلنا لنهائي إفريقيا".

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