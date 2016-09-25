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بعد أدائه أمام الزمالك.. الوداد يتجه لتعيين دوسابر للمواسم المقبلة

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بعد أدائه أمام الزمالك.. الوداد يتجه لتعيين دوسابر للمواسم المقبلة بعد أدائه أمام الزمالك.. الوداد يتجه لتعيين دوسابر للمواسم المقبلة

ينوي سعيد الناصري رئيس نادي الوداد تعيين الفرنسي سباستيان دوسابر كمدير فني للفريق خلال الفترة المقبلة بعد إقالة جون توشاك.

وأقيل توشاك عقب الهزيمة أمام الزمالك 4-0 في ذهاب نصف النهائي، لكن دوسابر قاد الفريق مؤقتا ونجح في الفوز 5-2 في الإياب لكنه ودع البطولة بمجموع المباراتين.

وذكرت صحيفة () المغربية أن دوسابر تلقى تهنئة خاصة من الناصري ومعه محمد سهيل بعد المردود المميز أمام الزمالك.

وأشارت الصحيفة الشهيرة إلى أن الوداد يتجه لتعيين دوسابر رسميا كمدير فني.

وسيجتمع الناصري مع لجنته التقنية لتعيين دوسابر رسميا فيما لم يعد مشروع التعاقد مع نبيل معلول مغريا لرئيس الوداد بعد أداء الفريق الأحمر ضد الزمالك بحسب (المنتخب).

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