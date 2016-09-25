تفحم 20 نخلة في حريق بمنطقة بئر 18 جنوب الخارجة بالوادى الجديد

اشتعلت النيران في 3 مزارع للنخيل في منطقة بئر 18 جنوب الواحات الخارجة بالوادي الجديد.

تلقى اللواء عصام بدير، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا يفيد نشوب حريق بمنطقة زراعية، وتفحم عدد من أشجار النخيل بـ3 مزارع جنوب الواحات الخارجة .

تبين اندلاع حريق بمنطقة زراعية بالطريق المؤدي إلي منطقة بئر 18 جنوب واحة الخارجة ،في 3 قطع أراضي، الأولي علي مساحة 40 متر وتفحمت 4 نخلات غير مثمرة ،والثانية علي مساحة 120 متر ،وتفحمت 6 نخلات بواقع 4 نخلات مثمرة و2 غير مثمرة ،والثالثة في مساحة 80 متر ،وتفحمت 8 نخلات مثمرة و 2 غير مثمرة وبعض الإعشاب والنباتات الجافة ولم ينتج عن الحريق إصابات أو وفيات .

سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء علي الحريق ،ومنعت امتداد السنة اللهب إلي المزارع المجاورة ،وتحرر للواقعة المحضر رقم 1998 إداري مركز شرطة الخارجة ،وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .