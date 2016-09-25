أخبار عاجلة

بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

تفحم 20 نخلة في حريق بمنطقة بئر 18 جنوب الخارجة بالوادى الجديد

Google+ Print
تفحم 20 نخلة في حريق بمنطقة بئر 18 جنوب الخارجة بالوادى الجديد تفحم 20 نخلة في حريق بمنطقة بئر 18 جنوب الخارجة بالوادى الجديد

أرشيفية

اشتعلت النيران في 3 مزارع للنخيل في منطقة بئر 18 جنوب الواحات الخارجة بالوادي الجديد.

تلقى اللواء عصام بدير، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا يفيد نشوب حريق بمنطقة زراعية، وتفحم عدد من أشجار النخيل بـ3 مزارع جنوب الواحات الخارجة .

تبين اندلاع حريق بمنطقة زراعية بالطريق المؤدي إلي منطقة بئر 18 جنوب واحة الخارجة ،في 3 قطع أراضي، الأولي علي مساحة 40 متر وتفحمت 4 نخلات غير مثمرة ،والثانية علي مساحة 120 متر ،وتفحمت 6 نخلات بواقع 4 نخلات مثمرة و2 غير مثمرة ،والثالثة في مساحة 80 متر ،وتفحمت 8 نخلات مثمرة و 2 غير مثمرة وبعض الإعشاب والنباتات الجافة ولم ينتج عن الحريق إصابات أو وفيات .

سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء علي الحريق ،ومنعت امتداد السنة اللهب إلي المزارع المجاورة ،وتحرر للواقعة المحضر رقم 1998 إداري مركز شرطة الخارجة ،وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا