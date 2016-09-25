صور.. «محافظ بني سويف» يكرم المتفوقين علميًا ‎بمختلف المراحل التعليمية

المراسل : محمد شعبان

كرًم المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، المتفوقين علميًا ودراسيًا بنادي بني سويف الرياضي، فى مختلف المراحل التعليمية من الدراسات العليا و الجامعى والثانوى العام والإعدادى والابتدائى، وذلك في الاحتفال الذي نظمًه النادي ، مساء اليوم، حيث بدأ الإحتفال بالسلام الجمهوري وطابور للمكرمين بجانب بعض الفقرات الفنية والغنائية وعروض رياضية.

وتضمن الاحتفال تكريم 81 من المتفوقين علميًا، بواقع 7 من حملة الدكتوراه والماجستير و6 من خريجى الجامعة و 10 من المتفوقين فى الثانوية العامة ” 7 من أعضاء النادي، 3 من أوائل المحافظة على مستوى الجمهورية، و15 من المتفوقين فى المرحلة الإعدادية، و43 من المتفوقين فى مرحلة التعليم الابتدائى” حيث سلًم المحافظ الميداليات للمكرمين من حملة الماجستير والدكتوراة وشهادات التقدير وشهادات الاستثمار لباقى المكرمين بمختلف المراحل التعليمية.

حضر الاحتفال النائبان “عبد الرحمن برعي وعاطف عبدالجواد عضوا مجلس النواب، والمحاسب أحمد دسوقي رئيس المدينة، والأستاذ أحمد سرور مدير عام الشباب والرياضة، والمحاسب جابر سليم رئيس مجلس إدارة النادى، والأستاذ ثروت عبدالعزيز وكيل مديرية التربية والتعليم، فضلًا عن أعضاء مجلس الإدارة، ولفيف من أولياء الأمور وأسر المكرمين.