حاكم دبى يزور المقر الأقليمى لشركة بلومبرج العالمية

زار اليوم الشيخ محمد بن راشد حاكم دبى ورئيس وزراء دولة الإمارات العربية، المقر الأقليمى لشركة بلومبرج العالمية بدبى.

ونشر الشيخ محمد بن راشد على حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة توتير صورة له خلال الزيارة معلقا عليها: "زرت اليوم المقر الإقليمى لشركة بلومبرغ العالمية والتقيت رئيس مجلس إدارتها وتعرفت على استثماراتها وتوسعاتها فى دبى".

وتابع حاكم دبى فى تدوينه أخري: "المكانة المتقدمة لدبى كمركز للإعلام فى المنطقة ثمرة شراكات الإستراتيجية مع كبرى المؤسسات الإقليمية والعالمية تدعمها بنية أساسية قوية".