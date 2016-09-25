رئيس جامعة بني سويف يحيل عضو هيئة تدريس بحاسبات ومعلومات لمجلس تأديب‎

أحال الدكتور امين لطفى رئيس جامعة بنى سويف الدكتور (ع.م) المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات والمدير السابق لمركز الدراسات التكنولوجيه والمعلوماتيه لمجلس تأديب لتوقيعه برتوكول تعاون مع “الأكاديمية الحديثة للعلوم المتطورة ” التى تقوم بممارسة انشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالى , وذلك بناء على التحقيق الذى أجرى بمعرفة المحقق القانونى للجامعة , وتقرير مكتب الضبطية القضائية التابع لوزارة التعليم العالى .

وكشفت التحقيقات وجود برتوكول تعاون مبرم بين مركز الدراسات التكنولوجيه والمعلوماتيه ” وحدة ذات طابع خاص ” بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنى سويف والذى قام بالتوقيع علية الدكتور (ع.م) وبإعتماد عميد الكلية و الأكاديمية الحديثة للعلوم المتطورة ليتم بموجبه عقد دورات تدريبية فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية البشرية والإعلام والعلوم السياسية وبرامج أخرى, على ان تعقد هذة الدورات بالقاعات المجهزة الخاصة بالطرف الاول والثانى وذلك دون إخطار رئيس الجامعة بالبروتوكول وبالتالى عدم معرفة مجلس الجامعة والجهات المختصة بذلك الاتفاق .

جديربالذكر ان عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بني سويف قد أنهى انتدابه من الجامعة بنى سويف وعلية أخطر رئيس جامعة بني سويف رئيس الجامعة الذى ينتمى اليها بمضمون ما انتهى الية التحقيق بخصوص المخالفات المنسوبة اليه أثناء تولية منصب عميد الكلية .

ومن جانبه نفى رئيس جامعة بني سويف ،توقيع بروتوكول تعاون مع تلك الاكاديمية التعليمية أو غيرها وما حدث كان تصرف فردى من احد اعضاء هيئة التدريس قام به دون الرجوع الى الجامعة، مؤكداً ان الجامعة تتصدى بكل حزم وقوة لكافة صور واشكال وانماط الفساد و ولن تسمح مطلقاً بمخالفة اللوائح والقوانين والقيم والتقاليد والأعراف الجامعية حرصا على سلامة سير العملية التعليمية وأي إخلال يسيء ويعرقل تحقيق أهدافها يقابل بحزم وتطبيق القانون من خلال ارساء مبدأ المحاسبة , والمساءلة, و الشفافية, والنزاهة , وخاصة ان هناك ضوابط مقررة لإبرام أى بروتوكول معتمد من مجلس الجامعة .