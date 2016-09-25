رئيس جامعة بنى سويف يحتفل بالطلاب الجدد

شهد الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف حفل استقبال الطلاب الجدد الذى نظمته الادارة العامة لرعاية الشباب بحرم الجامعة للتعريف بالجامعة وكلياتها وبرامجها والانشطة الطلابية المختلفة للجامعة بحضور عدد كبير من الطلاب الجدد.

من جانبه وصف لطفى اليوم الأول بالدراسة فى الحياه الجامعية بمثابة العيد موضحاُ ان جامعة بنى سويف تعد من أكبر الجامعات المصرية من حيث عدد الكليات والتي بلغت 28 كلية علاوة على ان الجامعة لديها مدينة بحثية تضم العديد من المعاهد العلمية البحثية التطبيقية من اهمها معهد الليزر وتطبيقاته ومعهد النباتات الطبية والعطريه ومعهد ابحاث امراض الحيوانات والدواجن, ومعهد ابحاث الخلايا الخذعية ًواستزراع الأنسجة النباتية والحيوانية.

وأوصى رئيس الجامعة ابنائه الطلاب بضرورة الاجتهاد فى الدراسة واكساب العديد من المهارت التى تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج موضحًا أن الجامعه لديها العديد من المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص التى تساعد فى إكتساب تلك المهارات، كما اوصى أبناءه الطلاب بضرورة المشاركة فى كافة الانشطة الطلابية الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية والتى بدورها تساعد فى رفع كفاءة الطلاب و تنمية الابتكار وروح التعاون والإخاء كما لها دوراً في الخدمة العامة وبناء شخصية الطالب.

جدير بالذكر أن الاحتفال تضمن العديد من الأنشطة الفنية والغنائية المتميزة.