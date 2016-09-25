أخبار عاجلة

بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

فريق «نجم الكوميديا» .. مفاجأة الموسم الرابع من تياترو مصر

Google+ Print
فريق «نجم الكوميديا» .. مفاجأة الموسم الرابع من تياترو مصر فريق «نجم الكوميديا» .. مفاجأة الموسم الرابع من تياترو مصر

تياترو

على قدم وساق، بدأت التحضيرات والبروفات النهائية لانطلاق الموسم الرابع من عروض تياترو مصر المسرحية، تحت شعار “مصنع النجوم”.

كما يقدم القائمون على عروض تياترو مصر مفاجآت مختلفة كل عام، تعاقد المنتجان محمد عبد الحميد ووائل علي مع النجوم الشباب محمود تركي ومحمد علي ميزو ومينا نادي، نجوم برنامج نجم الكوميديا، للمشاركة في الموسم الجديد وتقديم عروضًا مختلفة تحمل كثيرًا من الكوميديا التي اعتاد عليها جمهور تياترو مصر.

كما يشارك في الموسم الجديد كل من النجوم بيومي فؤاد وهالة فاخر، وعدد من نجوم الموسم الثالث للعروض والذي عرض العام الماضي على شاشة قناة الحياة.

يذكر أن تياترو مصر من إنتاج شركة فيردي، وإخراج محمد جبر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب