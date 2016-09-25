فريق «نجم الكوميديا» .. مفاجأة الموسم الرابع من تياترو مصر

على قدم وساق، بدأت التحضيرات والبروفات النهائية لانطلاق الموسم الرابع من عروض تياترو مصر المسرحية، تحت شعار “مصنع النجوم”.

كما يقدم القائمون على عروض تياترو مصر مفاجآت مختلفة كل عام، تعاقد المنتجان محمد عبد الحميد ووائل علي مع النجوم الشباب محمود تركي ومحمد علي ميزو ومينا نادي، نجوم برنامج نجم الكوميديا، للمشاركة في الموسم الجديد وتقديم عروضًا مختلفة تحمل كثيرًا من الكوميديا التي اعتاد عليها جمهور تياترو مصر.

كما يشارك في الموسم الجديد كل من النجوم بيومي فؤاد وهالة فاخر، وعدد من نجوم الموسم الثالث للعروض والذي عرض العام الماضي على شاشة قناة الحياة.

يذكر أن تياترو مصر من إنتاج شركة فيردي، وإخراج محمد جبر.