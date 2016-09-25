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جلسة طارئة الثلاثاء لـ"تشريعية البرلمان" لدراسة قانون الهجرة غير الشرعية

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جلسة طارئة الثلاثاء لـ"تشريعية البرلمان" لدراسة قانون الهجرة غير الشرعية جلسة طارئة الثلاثاء لـ"تشريعية البرلمان" لدراسة قانون الهجرة غير الشرعية

>نور على

قال إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا مشتركا مع مكتبى لجنة العلاقات الخارجية والخطة والموازنة بعد غد، الثلاثاء، الساعة 2 ظهرا لاستكمال مناقشة مشروع قانون الهجرة غير الشرعية المقدم من .

 

وأشار "الطماوى" فى تصريح لـ"اليوم السابع": "إن اللجنة سوف تنتهى من مناقشة مشروع قانون الهجرة غير الشرعية لإعداد التقرير النهائى عنه تمهيدا لأدراجه بجدول أعمال جلسات المجلس فى دور الانعقاد الثانى.

 

يشار إلى أن  الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، طالب  اللجنة التشريعية بالبرلمان، بعقد اجتماع طارئ لمناقشة مشروع قانون الهجرة غير الشرعية المقدم من الحكومة، وكلف رئيس المجلس اللجنة بسرعة الانتهاء من القانون، بحيث يكون مطروحا للنقاش على المجلس خلال أولى جلسات البرلمان.


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مصر 365

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