شاهد عيان على غرق مركب رشيد: 100جثة مازالت داخل ثلاجة المركب تحت الماء

كشف أحد شهود العيان فى غرق مركب الهجرة غير الشرعية النقاب عن وجود ما يقرب من 100 جثة ما زالت موجودة فيما يسمى ثلاجة المركب الغارقة.

وقال نجل شيخ الصيادين عبد الله أحمد حميده ببرج مغيزل، وهو أول شاهد عيان على غرق المركب، إنه تمكن وبمعاونة بعض الصيادين من إنقاذ 90 شخصا من المركب، بجانب انتشال 20 جثة أخرى.

وأضاف أن الثلاجة الخاصة بالمركب كانت مغلقة على الضحايا، ولم يستطيعوا الخروج منها أثناء غرق المركب، موضحا أن باب "الثلاجة" كان مغلقا بـ"زرجينة"، وذلك بعد نشوب مشاجرة للسيطرة على المركب، مشيرا إلى أن عددا من الغطاسين استطاعوا اليوم فتح باب الثلاجة، واستخراج إحدى الجثث، ليثبت أن هناك العشرات من الجثث مازالت فى بطن المركب، ونحن فى انتظار محاولة البارجة غدا لانتشال الجثث، مؤكداً أنه فى حال عدم تمكنها من انتشال الجثث سيكون هناك غطاسين ينتشلون الجثث.