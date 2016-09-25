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تأجيل محاكمة 131 متهما فى أحداث عنف بالمنيا لـ 4 أكتوبر

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تأجيل محاكمة 131 متهما فى أحداث عنف بالمنيا لـ 4 أكتوبر تأجيل محاكمة 131 متهما فى أحداث عنف بالمنيا لـ 4 أكتوبر

محكمة

​أ​جلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم، محاكمة 131 متهماً، متورطين فى إقتحام محكمة بنى مزار بمحافظة المنيا، خلال موجة العنف التي صاحبت أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، إلى جلسة 4 أكتوبر المقبل، لإستكمال سماع الشهود​ ​.

قال خالد الكومي، عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين، إن المحكمة إستمعت إلى أقوال ضباط الأمن بقطاع الشمال بمركز بنى مزار، إبان الأحداث، وسوف تستكمل سماع باقي الشهود فى القضية التي تضم 131متهماً بينهم 37 محبوسين على ذمة القضية، الجلسة المقبلة​​.

وكان النائب العام المستشار الراحل هشام بركات، أحال المتهمين إلى القضاء العسكرى، فى شهر أبريل من عام 2015، وشمل أمر الإحالة أنهم متورطين فى إقتحام منشآت قضائية وعامة، والتعدي على دور عبادة قبطية، والتظاهر ضد مؤسسات الدولة، والانتماء إلى جماعة محظورة تأسست على خلاف أحكام القانون​​.

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