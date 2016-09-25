أخبار عاجلة

بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الاتحاد الأوروبي: الهجمات ضد المدنيين في حلب انتهاك للقانون الدولي

Google+ Print
الاتحاد الأوروبي: الهجمات ضد المدنيين في حلب انتهاك للقانون الدولي الاتحاد الأوروبي: الهجمات ضد المدنيين في حلب انتهاك للقانون الدولي

الاتحاد الأوروبي _ أرشيفية

اعتبر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، أن الهجمات ضد المدنيين في مدينة حلب السورية تشكل انتهاكا “غير مقبول” للقوانين الدولية.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجريني والمفوض الأوروبي – في بيان مشترك – إن تكثيف النظام السوري بالأضافة إلى حلفائه لغاراتهم على مدينة حلب ومحيطها خلال الأيام القليلة الماضية، واستهداف المدنيين الأبرياء، هو انتهاك غير مقبول للقانون الإنساني الدولي.

وأشار البيان – حسبما أوردت قناة (العربية الحدث) – إلى أن تعرض المدنيين والأبرياء للقصف العنيف دون تمييز، وحرمانهم من المساعدات الإنسانية، يعد مخالفا للقوانين الدولية.

وكانت فصائل المعارضة السورية الرئيسية والائتلاف الوطني – قالا في بيان مشترك اليوم – إن عملية القصف المكثفة على مدينة حلب السورية تجعل من عملية السلام أمرا غير مجد ولا معنى له، مطالبة بوقف القتال على الفور والسماح بوصول المساعدات برعاية الأمم المتحدة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017