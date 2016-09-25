الاتحاد الأوروبي: الهجمات ضد المدنيين في حلب انتهاك للقانون الدولي

اعتبر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، أن الهجمات ضد المدنيين في مدينة حلب السورية تشكل انتهاكا “غير مقبول” للقوانين الدولية.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجريني والمفوض الأوروبي – في بيان مشترك – إن تكثيف النظام السوري بالأضافة إلى حلفائه لغاراتهم على مدينة حلب ومحيطها خلال الأيام القليلة الماضية، واستهداف المدنيين الأبرياء، هو انتهاك غير مقبول للقانون الإنساني الدولي.

وأشار البيان – حسبما أوردت قناة (العربية الحدث) الإخبارية – إلى أن تعرض المدنيين والأبرياء للقصف العنيف دون تمييز، وحرمانهم من المساعدات الإنسانية، يعد مخالفا للقوانين الدولية.

وكانت فصائل المعارضة السورية الرئيسية والائتلاف الوطني – قالا في بيان مشترك اليوم – إن عملية القصف المكثفة على مدينة حلب السورية تجعل من عملية السلام أمرا غير مجد ولا معنى له، مطالبة بوقف القتال على الفور والسماح بوصول المساعدات برعاية الأمم المتحدة.

أ ش أ