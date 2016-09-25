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ضبط 121 هاربًا من تنفيذ 965 حكمًا قضائيًا بقنا

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ضبط 121 هاربًا من تنفيذ 965 حكمًا قضائيًا بقنا ضبط 121 هاربًا من تنفيذ 965 حكمًا قضائيًا بقنا

أرشيفية

دتمكنت وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن قنا من ضبط 121 هاربا من مختلف الأحكام بمراكز المحافظة.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارًا بضبط عدد من الهاربين خلال حملة أمنية.

كشفت تحريات العميد أيمن فتحى مدير المباحث الجنائية قيام حملة أمنية من إدارة تنفيذ الأحكام بإستخدام الهاربين من الأحكام وأسفرت عن ضبط 121 متهمًا هاربين من تنفيذ 965 حكمًا متنوعًا منها 7 جنايات، و 244 حبس جزئي، و 62 حبس مستأنف، و344 غرامة جزئية. فتم التحفظ على المتهمين، وتحرير المحاضر اللازمة، واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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