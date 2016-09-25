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هشام جمال يطرح أغنية «حكاية اليوم الأخير» عن ضحايا مركب رشيد

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هشام جمال يطرح أغنية «حكاية اليوم الأخير» عن ضحايا مركب رشيد هشام جمال يطرح أغنية «حكاية اليوم الأخير» عن ضحايا مركب رشيد

هشام جمال

طرح المطرب الشاب هشام جمال، أغنية “حكاية اليوم الأخير” كليب، والتي تروي قصة أحد الأطفال الذين نجوا من حادث غرق مركب رشيد وتوفت أسرته.

ولاقت الأغنية عدد مشاهدات وصلت إلى 30 ألف مشاهدة خلال 4 ساعات من طرحها على اليوتيوب، وتعد أسرع أغنية تم إنتاجها لمواكبة حدث غرق مركب رشيد التي راح ضحيتها 165 غريقًا غير المفقودين.

وقامت شركة “روزناما” بطرح الأغنية تضامنًا مع أهالي الضحايا، ونقل المخاطر التي يتعرض لها شبابنا عند قيامهم بعمليات الهجرة غير الشرعية التي تؤدي بهم إلى الهلاك.

“حكاية اليوم الأخير” غناء وألحان هشام جمال، وفكرة وكلمات الشاعر أمير طعيمة، وتوزيع “مادى” مكساج خالد سند انتاج شركة روزناما ريكوردز.

الأغنية غناء وألحان هشام جمال، وفكرة وكلمات الشاعر أمير طعيمة، وتوزيع “مادى” مكساج خالد سند.

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