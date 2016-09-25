بطل «البر التاني» يرفض عرض فيلمه مستغلًا غرق مركب رشيد

رفض النجم الشاب محمد علي، اليوم الأحد، عرض فيلمه “البر التاني” حاليًا، بعدما اتهمه البعض بعرض الفيلم للجمهور خلال هذه الأيام، استغلالًا لحادث غرق مركب رشيد.

وأكد النجم الشاب أنه رفض نصائح البعض بعرض الفيلم، معتبرًا ذلك متاجرة بالآم الأبرياء والضحايا، وأنه عندما بدء التصوير كان من أجل توجيه رساله إلى الجمهور، توضح مخاطر وأهوال هذه الرحلات التي لا تندرج سوى تحت مسمى واحد فقط هو “رحلة الموت”.

وأضاف أن رسائل الفيلم تحذر من مخاطر الهجرة غير الشرعية، حيث أنها رحلة ذهاب بلا عودة، وأننا في الآونة الأخيرة أصبحنا نعانى من قيام ابنائنا من خوض هذه الرحلة دون علمهم بما سيقابلهم من أهوال ومخاطر تؤدى بهم فى نهايه المطاف إلى الموت لا محالة.

واستطرد محمد علي أن الفيلم سيعرض فى التوقيت المناسب له ليظهر للجمهور الحلم الوهمي، حيث يقوم الشباب بدفع أموال نظير ذهابهم في مراكب تنقلهم إلى عالم المجهول على حد وصفه.

وناشد الدولة باتخاذ كافة التدابير لمنع هذه الرحلات غير الشرعية، حفاظًا على أرواح ابنائنا التي تزهقها أطماع البعض وسماسرة وتجار الموت، كما قدم عزائه لأهالى ضحايا مركب رشيد وضحايا حوادث الهجرة غير الشرعية، معبرًا عن حزنه الشديد لقيام هؤلاء الشباب برحلات الموت بحثًا عن السراب.

يذكر أن فيلم “البر التاني” بطولة النجم الشاب محمد علي ومحمد مهران وعمرو القاضي وعبدالعزيز مخيون وعفاف شعيب، من تأليف زينب عزيز، وإخراج على إدريس، وانتاج شركة كرياتيفو مهندس هشام حشيش.