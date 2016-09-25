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المشدد ١٥ سنة لقهوجى وآخر هارب لاتهامهما بسرقة سيارة بالإكراه فى كرداسة

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المشدد ١٥ سنة لقهوجى وآخر هارب لاتهامهما بسرقة سيارة بالإكراه فى كرداسة المشدد ١٥ سنة لقهوجى وآخر هارب لاتهامهما بسرقة سيارة بالإكراه فى كرداسة

>كتب سليم على

قضت محكمة جنايات شمال الجيزة، بالسجن المشدد لمدة ١٥ سنة، على قهوجى "محبوس" وآخر هارب، لقيامهم بسرقة منقولات بالإكراه، من خلال استخدام سلاح أبيض فى كرداسة.

صدر القرار برئاسة المستشار فرغلى مخلوف، وعضوية المستشارين عبد الله عبد الكريم، وفيق مكاوى، وسكرتارية رفاعى فهمى، وحسام كمال.

ووجهت نيابة كرداسة للمتهمين محمود س "محبوس" ٢٨ سنة، يعمل "قهوجى"، وعادل م وشهرته "عادل ميخا" هارب، تهمة السرقه بالإكراه فى القضية رقم ٢٠٤١٦ لسنة ٢٠١٥، حيث قام المتهمان بسرقة المنقولات المملوكة للمجنى عليه فريد عبده عبد العظيم، وذلك عن طريق الإكراه الواقع على المجنى عليها هدى السيد محمد، بأن باغتها الأول بسلاح أبيض، محدثا إصابتها، مجبرا إياها على النزول من السيارة، واستولى الثانى على حقيبة بها مسروقات من داخلها، وقامت المجنى عليها بالاستعانه بالمارة، الذين تمكنوا من ضبط المتهم الأول، ولاذ الثانى بالفرار بعد تركه المسروقات.

 

 

 


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