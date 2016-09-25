شاهد بـ"خلية الوراق": أمين الشرطة عمرو عزت أصيب بـ3 طلقات أودت بحياته

تواصل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأحد، نظر جلسة محاكمة 9 متهمين فى "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وفى بداية الجلسة نادت المحكمة على الطبيب الشرعى الذى شرح تفاصيل إصابة المجنى عليهما أمين الشرطة عمرو عزت وصديقه ياسر سامح من خلال تشريح جثتهما، والذى قال بعد حلف اليمين إن المجنى عليه أصيب بـ3 طلقات نارية استقرت واحدة منهم فى الجثمان.

وأضاف الشاهد أن الطلقة الأولى أصابت المجنى عليه فى منتصف الظهر، والثانية أصابته بالجانب الأيسر للصدر، والثالثة أصابته فى يده، وأن مدى إطلاق الأعيرة النارية تجاوز المدى القريب، وسبب الوفاة وجود نزيف دموى بالصدر مصاحب للطلقات النارية والتى أحدثت تهتك فى الأحشاء الصدرية.

وعن أقوال الشاهد حول واقعة وفاة ياسر سامح صديق أمين الشرطة عمرو عزت، أكد الشاهد أن المجنى عليه تم إصابته بطلق نارى من عيار 9 ملى فى منتصف الصدر، وأن سبب وفاته وجود نزيف دموى بالصدر ناتج عن تهتك الأحشاء الصدرية.

فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.