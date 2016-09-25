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تدهور الحالة الصحية لحارس عقار قتل زوجته وحاول الانتحار بأكتوبر

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تدهور الحالة الصحية لحارس عقار قتل زوجته وحاول الانتحار بأكتوبر تدهور الحالة الصحية لحارس عقار قتل زوجته وحاول الانتحار بأكتوبر

>كتب أحمد الجعفرى

تباشر نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة تحقيقاتها، فى واقعة قتل "محمود.ح" 45 سنة حارس عقار لزوجته "إسراء.ر" 20 سنة، وذبحها فى أحد الشوارع بمنطقة غرب سوميد فى مدينة 6 أكتوبر، ومحاولته الانتحار، حيث استعلمت النيابة عن الحالة الصحية للحارس، وتبين أنه داخل غرفة العناية المركزة وحالة الصحية سيئة ولا تسمع باستجوابه.

وتستمع النيابة لأقوال عدد من الشهود حول الواقعة، من بينهم عاطل اتهمه حارس العقار بإقامة علاقة غير شرعية مع زوجته، ومن ثم تخلص منها ذبحاً، ولم توجه له النيابة أى اتهامات حتى الأن.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن وجود خلافات بين "ربة المنزل" وزوجها حارس العقار، بسبب شك الأخير فى سلوك زوجته، ما دفعهما للتشاجر معاً، وتطور الشجار الى أن قام الزوج (حارس العقار) باستلال سكين، وسدد عدة طعنات نافذة لزوجته، فسقطت قتيلة فى الحال، ثم طعن نفسه عدة طعنات نافذة محاولاً الانتحار.


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مصر 365