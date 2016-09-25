أخبار عاجلة

بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

"تموين الشرقية": إحالة 22 قضية بيع كروت شحن بأزيد من التسعيرة للنيابة

Google+ Print
"تموين الشرقية": إحالة 22 قضية بيع كروت شحن بأزيد من التسعيرة للنيابة "تموين الشرقية": إحالة 22 قضية بيع كروت شحن بأزيد من التسعيرة للنيابة

>الشرقية - إيمان مهنى

حررت مديرية بالشرقية، تحت إشراف حمدي الشربيني وكيل الوزارة 22 محضرا، لمحال اكسسوار محمول لبيعهم كروت الشحن بأزيد من التسعيرة المقررة، وتم إحالتها للنيابة العامة لتوقيع العقوبات والغرامات القانونية المقررة علي المخالفين.

وكانت شنت المديرية بالإشتراك مع مباحث التموين حملات مكبرة علي المدن والمراكز والمرور علي محال اكسسوار المحمول للتأكد من التزامهم بالتسعيرة، واسفرت عن تحرير 6 مخالفات في منيا القمح، 4 اخرين في بلبيس، 3 بالعاشر من رمضان، 9 بالزقازيق .

وأكدت المديرية علي استمرار الحملات المشتركة مع المباحث والجهات المختصة للتاكد من التزام المحال بأسعار كروت الشحن المقررة .

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات