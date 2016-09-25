"تموين الشرقية": إحالة 22 قضية بيع كروت شحن بأزيد من التسعيرة للنيابة

حررت مديرية التموين بالشرقية، تحت إشراف حمدي الشربيني وكيل الوزارة 22 محضرا، لمحال اكسسوار محمول لبيعهم كروت الشحن بأزيد من التسعيرة المقررة، وتم إحالتها للنيابة العامة لتوقيع العقوبات والغرامات القانونية المقررة علي المخالفين.

وكانت شنت المديرية بالإشتراك مع مباحث التموين حملات مكبرة علي المدن والمراكز والمرور علي محال اكسسوار المحمول للتأكد من التزامهم بالتسعيرة، واسفرت عن تحرير 6 مخالفات في منيا القمح، 4 اخرين في بلبيس، 3 بالعاشر من رمضان، 9 بالزقازيق .

وأكدت المديرية علي استمرار الحملات المشتركة مع المباحث والجهات المختصة للتاكد من التزام المحال بأسعار كروت الشحن المقررة .