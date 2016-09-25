بالصور… ضبط لحوم و منتجات فاسدة فى حملة على الأسواق بسوهاج

تمكنت حملة مكبرة لضبط الأسواق والكشف عن الأغذية الفاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمى من تحرير كمية من الكبده والدواجن والبط والسمان المجمد، تم العثور عليهم بأحدى المخازن غير المرخصه بدائرة قسم ثان سوهاج .

وكان المحاسب كمال شلبى السكرتير العام المساعد للمحافظه قد قاد حملة مكبرة مكونة من ممثلين لمديريات الصحة والطب البيطرى والزراعة والتموين ورؤساء الأحياء بالاضافه الى مباحث التموين واثناء مرور الحمله بأحد الشوارع الجانبيه تم ضبط سيارة تقوم بتحميل كميه من الكراتين والعبوات تبين أنها عبوات بها منتجات غير صالحه للاستهلاك الآدمى وبالفحص الظاهرى تبين وجود علامات للتعفن وبها كميه من الفطريات جارى حصر الكميه المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة.