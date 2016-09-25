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مدير أمن المنيا يفاجئ الخدمات المعنية بتأمين المدارس والجامعة

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مدير أمن المنيا أثناء الجولة

أجرى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، اليوم، جولة تفقدية مفاجئة، علي الخدمات الأمنية المعينة لتأمين العملية التعليمية، والمنتشرة خارج جامعة المنيا وكذا المدارس بنطاق مدينة المنيا.

تفقد دويدار غرفة العمليات التى تم تخصيصها لمتابعة العملية التعليمية وكذا الدوريات الراكبة، دوريات تأمين المدارس والجامعات، والمنتشرة على مستوى مدينة المنيا، وباقى مراكز المديرية، وأوصى القوات خلال المرور بتحقيق التأمين الكامل لعناصر العملية التعليمية ورفع الإشغالات الواقعة بنطاق المدارس و تأمين خطوط السير وتحقيق السيوله المرورية الكاملة ومتابعة وسائل النقل والعمل على تذليل كافة العقبات التى تعوق سير وانتظام العملية التعليمية.

وقال مدير الأمن، إن هذا يأتى ذلك فى ضوء توجيهات وزير الداخلية، بالمتابعة الميدانية للقوات والخدمات ومراجعة الخطط الأمنيه على أرض الواقع للوقوف على مدى توافقها وتوائمها لتحقيق الهدف المنشود منها وصولًا لأعلى معدلات السيطرة الأمنية.

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