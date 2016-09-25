أخبار عاجلة

بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الأجهزة الأمنية بسوهاج تسيطر على اشتباكات بين عائلتين

Google+ Print
الأجهزة الأمنية بسوهاج تسيطر على اشتباكات بين عائلتين الأجهزة الأمنية بسوهاج تسيطر على اشتباكات بين عائلتين

أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على الاشتباكات التى وقعت ظهر اليوم بين عائلتى الشوافع والعلالسة بقرية أولاد عليوة بمركز البلينا، والتى اسفرت عن مصرع شخص​ ​، عقب الدفع بمدرعتين و6 مجموعات قتالية، تحت إشراف اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج والعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد منتصر عبد النعيم رئيس فرع الأمن العام من السيطرة على الاشتباكات، وضبط 3 أشخاص من الطرفين وبندقية آلية وعدد من فوارغ الذخائر المستخدمة فى تبادل إطلاق النار.

كما فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا على العائلتين لمنع هروب أى طرف بالمشاجرة، وعمل مسح وتفتيش كامل لكافة منازل الطرفين.

وعلى جانب آخر، أخلت الأجهزة الأمنية 4 مدارس بالمنطقة من التلاميذ والمعلمين وهى مدارس أولاد على الابتدائية، وحسن عصمت الإعدادية، ومجمع مدارس أولاد عليو، ومدرسة أولاد عليو الثانوية حفاظًا على أرواحهم من جراء إطلاق الأعيرة النارية التى راح ضحيتها “جبريل.ث.ج” 80 عامًا وينتمى للعائلة وإصابة آخر ينتمى لعائلة الشوافع​ .​

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا