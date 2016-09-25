الأجهزة الأمنية بسوهاج تسيطر على اشتباكات بين عائلتين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على الاشتباكات التى وقعت ظهر اليوم بين عائلتى الشوافع والعلالسة بقرية أولاد عليوة بمركز البلينا، والتى اسفرت عن مصرع شخص​ ​، عقب الدفع بمدرعتين و6 مجموعات قتالية، تحت إشراف اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج والعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد منتصر عبد النعيم رئيس فرع الأمن العام من السيطرة على الاشتباكات، وضبط 3 أشخاص من الطرفين وبندقية آلية وعدد من فوارغ الذخائر المستخدمة فى تبادل إطلاق النار.

كما فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا على العائلتين لمنع هروب أى طرف بالمشاجرة، وعمل مسح وتفتيش كامل لكافة منازل الطرفين.

وعلى جانب آخر، أخلت الأجهزة الأمنية 4 مدارس بالمنطقة من التلاميذ والمعلمين وهى مدارس أولاد على الابتدائية، وحسن عصمت الإعدادية، ومجمع مدارس أولاد عليو، ومدرسة أولاد عليو الثانوية حفاظًا على أرواحهم من جراء إطلاق الأعيرة النارية التى راح ضحيتها “جبريل.ث.ج” 80 عامًا وينتمى للعائلة وإصابة آخر ينتمى لعائلة الشوافع​ .​