الرئيس العراقي يتسلم أوراق اعتماد السفير الكويتي الجديد

تسلم الرئيس العراقي فؤاد معصوم، في قصر السلام ببغداد اليوم الأحد، أوراق اعتماد سفير الكويت الجديد لدى العراق سالم غصاب.

وأكد الرئيس العراقي خصوصية روابط الأخوة المشتركة بين العراق والكويت على أساس الاحترام المتبادل، مشيدا بالمساعدات التي تقدمها الكويت، والاهتمام المباشر من قِبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتقوية العلاقات مع العراق.

من جانبه، شدد السفير الكويتي على دعم بلاده للعراق في حربه التي يخوضها ضد إرهاب تنظيم (داعش)، وعلى ضرورة تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين، واستعداده للعمل على تعزيز هذه العلاقات في المجالات كافة.

وأعرب عن استعداد الشركات الكويتية للمساهمة في الاستثمار وعملية إعادة الإعمار للمناطق المحررة من (داعش)، والعمل في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية بالعراق.

أ ش أ