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الشوط الأول - الأهلي (3) - شيكو (0) أجاي يسجل ثنائية

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الشوط الأول - الأهلي (3) - شيكو (0) أجاي يسجل ثنائية الشوط الأول - الأهلي (3) - شيكو (0) أجاي يسجل ثنائية

ينقل لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة الأهلي وشيكو إحدى أندية الدرجة الثالثة الودية استعدادا لمواجهة وادي دجلة بالدوري.

ويواجه الأهلي نظيره وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري يوم الأربعاء.

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انطلاق المباراة

د.8 مهاجم شيكو يهدد مرمى الأهلي ويهدر انفرادا

د.17 هدف أول.. صبري رحيل يمرر عرضية متقنة يحولها السولية برأسية لتكون أول أهداف المباراة.

د30 هدف ثاني.. أجاي يسجل للأهلي في مرمى شيكو بعد تمريرة من جون أنطوي قبل أن يمرر لجونيور ويسدد بقوة.

د32 هدف ثالث. أجاي يسجل للمرة الثانية على التوالي. تمريرة جديدة من أنطوي وجونيور يسجل ثنائية

د40 هدف أول لشيكو في مرمى الأهلي عن طريق أحمد سمير بعد تسديدة قوية.

د45 هدف رابع لأهلي عن طريق جون أنطوي بعد عرضية من عماد متعب.

نهاية الشوط الأول

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ويخوض الأهلي المباراة الودية بتشكيل كالتالي:

حارس: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: صبري رحيل - كريم يحيى- محمد هاني

الوسط: أكرم توفيق - ميدو جابر - أحمد بيكام - عمرو السولية

الهجوم: جونيور أجاي - عماد متعب - جون أنطوي

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