بالصور… فرق المنيا واسيوط للفنون الشعبية فى موكب التمور بالوادى الجديد

شاركت فرق المنيا واسيوط للفنون الشعبية فى موكب التمور ضمن فاعليات مهرجان التمور الثالث بالوادى الجديد تحت رعاية السيد اللواء أركان ​حرب ​محمود عشماوى​ ​محافظ الوادى الجديد .

وقال محسن حسب وكيل فرع ثقافة الوادى الجديد إن الفرقتين بالإضافة إلى فرقة الوادى الجديد قدموا عروض جميلة مشاركة من إقليم وسط الصعيد محافظة الوادى الجديد مهرجان التمور بحضور محافظ الوادى الجديد والقيادات التنفيذة والشعبية والسادة النواب والأهالى بمشاركة مدارس والكشافة وفرقة الكاراتية بالداخلة والخارجة والفرافرة وباريس وبلاط​.



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