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«والي» تشارك في احتفالية تكريم الفائزين بمنحة للتعليم الفني خلال 2016

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«والي» تشارك في احتفالية تكريم الفائزين بمنحة للتعليم الفني خلال 2016 «والي» تشارك في احتفالية تكريم الفائزين بمنحة للتعليم الفني خلال 2016

احتفالية التكريم

شاركت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الأحد، في احتفالية منحة كريم الحسيني التي أقامتها جمعية أصدقاء كفالة اليتيم بالتعاون مع صندوق التدريب والتعليم والمركز الثقافي المصري الألماني حيث تم تكريم عدد من الأبناء المتفوقين والفائزين بمنحة للتعليم الفني خلال العام الدراسي 2016.

وأكدت والي في كلمتها على أهمية التعليم الفني في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية موضحة أن نهضة لن تتم إلا من خلال الاهتمام بالتعليم العام والتعليم الفني وأن ذلك يتطلب التعاون الجيد بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة.

كما وجهت الوزيرة التحية في كلمتها للشباب الفائزين بمنح التدريب المهني وهنأتهم على نجاحهم وتفوقهم، مؤكدة على أن تغيير نظرة المجتمع تجاه التعليم الفني لن تتحقق إلا من خلال تلك النماذج الناجحة من الطلبة وإقبالهم على العمل والتفاني فيه، قائلة للشباب: “أنتم من ستغيرون المجتمع للأفضل.

وفي ختام كلمتها، شكرت والي منظمات المجتمع المدني الحريصة على التعليم والعاملة في مجال رعاية الأيتام “لأن الرعاية الحقيقية للأيتام ليست بتوفير الأكل والشرب والسكن فقط بل والأهم تعليمهم مهنة محترمة وشريفة تمثل لهم الأمل وتؤِمن لهم مستقبلا أفضل في بلدهم للمشاركة في تنميتها.

وعبرت الوزيرة عن تشجيعها لكل الشباب -وليس الفائزين بهذه المنحة فقط- حتى يتعلموا من الثقافة الألمانية قيما رفيعة تحث على العمل والجدية والالتزام ويشاركوا في بناء بلدهم ويستفيدوا من كل المبادئ والقيم التي أدت الى تقدم تلك الدول ويحذوا حذوها من أجل رفعة بلدهم.

يذكر أن منحة كريم الحسيني توفر تعليما فنيا لأبناء دور رعاية الأيتام حيث تقدم لهم دعما ماليا شهريا بقيمة 400 جنيه خلال مدة تدريبهم على حرف مختلفة كما يتعلمون اللغة الألمانية ويتمتعون برحلة الى ألمانيا في نهاية التدريب.

 

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