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14 قتيلا في قصف للطائرات الحربية على حلب

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14 قتيلا في قصف للطائرات الحربية على حلب 14 قتيلا في قصف للطائرات الحربية على حلب

سوريا _ أرشيفية

ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان في بريطانيا اليوم الأحد أن 14 شخصا قتلوا في قصف للطائرات الحربية الروسية وطائرات النظام السوري على مدينة حلب.

وأوضح المرصد، الذي يتخذ من كوفنتري ببريطانيا مقرا له، أن عدد القتلى ارتفع إلى 14 شخصا على الأقل، بينهم طفلان،نتيجة قصف للطائرات الحربية الروسية وطائرات النظام الحربية المروحية منذ ما بعد منتصف ليل أمس، وحتى الآن، على مناطق في باب الحديد وقاضي عسكري وبستان الباشا ومناطق أخرى في مدينة حلب.

وأضاف المرصد أنه تجدد قصف الطائرات الحربية على أحياء في المدينة بعد هدوء دام لساعات بدأ منذ فجر اليوم، مشيرا الى أن الطائرات الحربية استهدفت بضرباتها الجديدة أحياء بستان القصر باب النيرب وصلاح الدين والفردوس ومساكن هنانو، وهو ما خلف عددا من القتلى والجرحى.

أ ش أ

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