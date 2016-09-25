برلماني سوري: المعارضة تتحمل مسؤولية خرق الهدنة

قال عضو مجلس الشعب السوري، محمد خير عكام، إن المعارضة السورية هي من تريد استمرار الأزمة السورية وعدم حلها، مدللًا على ذلك “هذه المعارضة هي من خرقت الهدنة الأخيرة، لكونها لم تحقق أي أهداف لصالحها من نظام التهدئة”.

وأضاف عكام خلال لقائه على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد، لم يعتد على القوافل الطبية، كما يُردد البعض عبر وسائل الإعلام، بالإضافة إلى أن هذه المساعدات لم تكن إنسانية بل كانت عسكرية لتزويد المقاتلين بالسلاح في مدينة حلب.

وأوضح عكام أن الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت نظام الرئيس بشار الأسد، بأن جيشه هو من اعتدى على القوافل الطبية الإنسانية، بهدف التغطية على معركة “دير الزور” الأخيرة، الذي قتل فيها عشرات الجنود.