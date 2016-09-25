بالفيديو: هذا الفيلم "الفائز الوحيد" من خراب بيت أنجلينا جولي

إستغلت الشركة المنتجة لفيلم " ALLIED " الضجة المثارة حول علاقة بطلته الفرنسية ماريون كوتيارMarion Cotillard بالبطل براد بيت Brad Pitt، وما تردد عن تسببها في تقدم زوجته أنجلينا جولي Angelina Jolieبطلب طلاق، وأطلقت تريلر رسمي جديد تضمن المزيد من المشاهد الرومانسية الحارة بين النجمين، تمهيدا لعرض الفيلم رسمياً يوم 23 نوفمبر المقبل.

التريلر يؤكد أن شكوك أنجلينا جولي ليست من فراغ، وهو ما أكدته تعليقات ما يقارب 3 ملايين مشاهد للمقطع الصغير عبر اليوتيوب، حيث خففت الشركة المنتجة من مشاهد القتال ضد الجيش النازى، ووضعت بدلاً منها العديد من مشاهد القبلات والمواقف الغرامية بين النجمين براد وماريون.

يذكر أن الفيلم تدور أحداثه في عام 1942، حول رجل مخابرات يدعى ماكس فاتان (براد بيت) يقع في الحب مع عميلة المقاومة الفرنسية ماريان بوسجور (ماريون كوتيارد) خلال مهمته الخطيرة في (كازابلانكا) ويشارك فى بطولة الفيلم إلى جانب براد بيت وماريون كوتيار كل من ليزى كابلان Lizzy Caplanوماثيو جودMatthew Good وشارلوت هوبCharlotte Hope وجارد هاريسJared Harris واوجست ديل August Diehlورومان جرين Roman Greenوراسيل بالوجRussel Balogh وماريون بيليMarion Bailey، ومن تأليف ستيفن نايت Steven Knightومن إخراج روبرت زمكيسRobert Zemeckis.