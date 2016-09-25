بالفيديو: سحر جينيفر لورانس يهزم المخلوقات الفضائية فى PASSENGERS؟

في أربعة أيام فقط حقق الاعلان التشويقي الأول لأحدث أفلام ساحرة هوليود جينيفر لورانس "Jennifer Lawrence " PASSENGER عشرة ملايين مشاهدة، مع المئات من التعليقات المأخوذة بسحر النجمة الشابة التي ستواجه جمهورها رسمياً بالعرض الأول للفيلم يوم 21 ديسمبر المقبل، بدعم من بطل الفيلم كريس برات.

الفيلم يدور بأجواء الخيال العلمي حول عدد من المخلوقات الفضائية نجحت بنقل أكثر من 5 آلاف بشرى إلى كوكب بعيد بعد أن قاموا بتنويمهم، ولكن يحدث خلل ما في آلية غرفة النوم فيستيقظ فردان هما جينفر لورانس وكريس برات قبل الموعد المحدد لهما بـ60 عاما، وهو ما يحدث الكثير من الفوضى.

الفيلم من بطولة جنيفر لورانس وكريس برات Chris Pratt و مايكل شين Michael Shayne ولورنس فيشبورن،Layrence Fishburne وأورورا بيرينوAurora Perrineau وكيمبرلى باتيستا Kimberly Batista، ومن تأليف جون سبيتس John Spates وإخراج مورتن تايلدم، وسيعرض في 43 دولة بيوم واحد.

جينيفر لورانس فعلت الكثير بمعجبيها على الأرض...فماذا ستفعل بالمخلوقات الفضائية؟ الاجابة يمكنك معرفة أجزاء منها بمشاهدة التريلر الرسمي الأول؟