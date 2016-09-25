حبيب الارض ينافس في مهرجان الاسكندرية السينمائي 32

أعربت رئيسة شركة دار اللؤلؤة للانتاج الفني الشيخة انتصارسالم العلي الصباح ،عن فخرها وسعادتها كصناع سينما في الكويت بمنافسة فيلم ( حبيب الارض ..... فايق عبد الجليل ) باكورة أعمالها ضمن قائمة المنافسات في مهرجان الاسكندرية السينمائي 32 من 21 سبتمبر حتى 27 سبتمبر الحالى تحت شعار (السينما والمقاومة) في مدينة الاسكندرية .

وأكدت الصباح أن حبيب الارض سينافس في مسابقة دول البحر المتوسط للأفلام الروائية الطويلة والتي تتضمن 15 فيلماً من 15 دولة منها الفيلم المصري «روج »الى جانب المشاركة العربية بأفلام: «أنا وأنت وأمي وأبي» من سورية و"لا لا زبيدة" الجزائر و"خسوف"تونس و"كتير كبير" لبنان و"أوركسترا منتصف الليل"المغرب وتأتي المشاركة الأوروبية بأفلام: "الحاجز الأخير" البوسنة و"الغذاء والمأوى" اسبانيا و"حياة الليل" سلوفينيا و"تحملني" كرواتيا و"كرومش" البانيا و"الحمار الطائر"ايطاليا و"بوريك" قبرص و"الحديقة" فرنسا وغيرها

من جانبه اعرب المخرج رمضان خسروه عن سعادته بأرسال منظمي مهرجان الاسكندرية السينمائي لشركة اللؤلؤة للانتاج الفني لمشاركة فيلم (حبيب الارض )والمنافسة فيه ضمن 29 دولة عربية وأجنبية، هى: "مصر– ألبانيا– البوسنة– لبنان– فلسطين– الجزائر– إسبانيا– فرنسا– إيطاليا– اليونان– كرواتيا– سيلوفينيا– قبرص– تونس– سوريا– المغرب– العراق– الأردن– اليمن– الإمارات– البحرين– السعودية– الكويت– السودان– سلطنة عمان– ليبيا– موريتانيا– أمريكا– روسيا".حيث يشارك بالمهرجان أكثر من مائة فيلم في مسابقة دول حوض البحر المتوسط للأفلام

الطويلة 15 فيلماً من 15 دولة، وفى مسابقة دول البحر المتوسط للأفلام القصيرة يشارك 25 فيلمًا من 15 دولة، أما مسابقة نور الشريف للفيلم العربى فيشارك فيها 11 فيلماً من 9 دول عربية، ومسابقة الفيلم الوثائقى الطويل فيشارك فيها 14 فيلمًا من 10 دول عربية، ومسابقة الفيلم العربى القصير يشارك فيها 21 فيلمًا من 14 دولة عربية، وفى مسابقة محمد بيومى لمبدعى الإسكندرية يشارك 16 فيلماً. كما يَعرض المهرجان 20 فيلمًا روائيّاً وقصيراً من مصر وعدد من الدول العربية كما سيكرم المهرجان هذا العام كل من الفنانين (يسرا ويوسف شعبان ومحمد راضي ومدير التصوير سمير فرج والمنتج محسن علم الدين ومن العالم العربي يكرم الممثل السوري العالمي غسان مسعود والمخرج السوري عبداللطيف عبدالحميد والجزائري مرزاق علواش والمغربي حكيم بلعباس والتونسي رشيد فرشيو) بالاضافة الى تكريم اسماء الراحلين: محمد خان وصلاح أبوسيف ود. صبحي شفيق وشادي عبدالسلام وحلمي حليم.

الجدير بالذكر ان مهرجان الاسكندرية السينمائي هذا العام أطلق عليه اسم الفنانة يسراوشمل ضيف شرف المهرجان من دول البحر المتوسط دولة "اليونان"، وضيف شرف برنامج "السينما والمقاومة" دول "سوريا– الجزائر– فلسطين". كما يكرِّم المهرجان مكتبة الإسكندرية بمناسبة مرور 120 عامًا على عرض أول فيلم سينمائى كما يحتفل بمرور 60 عاماً على افتتاح قناة السويس.