أخبار عاجلة

بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو: سكارليت جوهانسون نصف آلية تواجه المجرمين بتريلر GHOST IN THE SHELL

Google+ Print

الأحد 25-09-2016 16:11

بلقطات قصيرة ومتتابعة اشبه بالومضة، لا تعرف إن كانت من الواقع أم تنتمي لعالم الأحلام، تواصل النجمة سكارليت جوهانسون الغموض في التريلر الرسمي لأحدث أفلامه GHOST IN THE SHELL، حيث تقدم الشخصية اليابانية الشهيرة بأفلام الرسوم المتحركة Major، ولكن بمعالجة وأحداث جديدة.

الفيلم المنتظر عرضه في أمريكا يوم 31 مارس 2017 ، مقتبس عن فيلم رسوم متحركة عرض للمرة الأولى عام 1995 بنفس الاسم، وتدور أحداثه فى إطار تشويقى حول عميلة خاصة نصف آلية تقود فريق من صفوة المقاتلين يحمل اسم الوحدة 9، حيث تتخصص هذه الوحدة في إيقاف أكثر المجرمين خطورة وتطرفًا، والذين لديهم هدف واحد وهو القضاء على تطور شركة هانكا روبوتيك العاملة في تكنولوجيا الدمج بين البشر والروبوتات..

يشارك ببطولة الفيلم سام رايلى وبيلو اسبيك، والنجم الياباني بيت تاكيشي كيتانو ومن تأليف جوناثان هيرمان وجيمى موس، ومن إخراج روبرت ساندرز.

 


 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين