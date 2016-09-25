بالفيديو: سكارليت جوهانسون نصف آلية تواجه المجرمين بتريلر GHOST IN THE SHELL

بلقطات قصيرة ومتتابعة اشبه بالومضة، لا تعرف إن كانت من الواقع أم تنتمي لعالم الأحلام، تواصل النجمة سكارليت جوهانسون الغموض في التريلر الرسمي لأحدث أفلامه GHOST IN THE SHELL، حيث تقدم الشخصية اليابانية الشهيرة بأفلام الرسوم المتحركة Major، ولكن بمعالجة وأحداث جديدة.

الفيلم المنتظر عرضه في أمريكا يوم 31 مارس 2017 ، مقتبس عن فيلم رسوم متحركة عرض للمرة الأولى عام 1995 بنفس الاسم، وتدور أحداثه فى إطار تشويقى حول عميلة خاصة نصف آلية تقود فريق من صفوة المقاتلين يحمل اسم الوحدة 9، حيث تتخصص هذه الوحدة في إيقاف أكثر المجرمين خطورة وتطرفًا، والذين لديهم هدف واحد وهو القضاء على تطور شركة هانكا روبوتيك العاملة في تكنولوجيا الدمج بين البشر والروبوتات..

يشارك ببطولة الفيلم سام رايلى وبيلو اسبيك، والنجم الياباني بيت تاكيشي كيتانو ومن تأليف جوناثان هيرمان وجيمى موس، ومن إخراج روبرت ساندرز.



