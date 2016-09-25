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الأمير ويليام وعائلته في أول رحلة ملكية خارج بريطانيا

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الأحد 25-09-2016 16:47

 

وصل الأمير ويليام Prince William وزوجته كيت ميدلتونKate Middleton دوقة كيمبرج إلى كندا في أول رحلة ملكية رسمية يصطحبان فيها طفليهما الأمير  جورج  الذي بدا سعيداً وهو يلوح بيديه من نافذة الطائرة والأميرة  شارلوت في ثالث ظهور لها في مكانٍ عام بعد ان بلغت العام والنصف من عمرها.

 

وقد استقبلهما في المطار رئيس وزراء كندا جاستن ترودو  وزوجته صوفي . وظهرت الدوقة كيت ميدلتون بكامل أناقتها وهي ترتدي فستاناً أزرق من تصميم  Jenny Packham وقبعة صغيرة من محلات Locke and Co العريقة،

وكانت سعيدة وهي تتحدث عن مقدار الفرح الذي شعر به طفلاها عندما علما بانهما سينامان في الطائرة . ومن المؤمل ان تقضي العائلة ثمانية أيام في كندا.  

 

 

 

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