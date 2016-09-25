بالفيديو: جاستين بيبر يتعرض للإعتداء... وفتاة ألمانية تنقذه

تعرض نجم البوب الكندي جاستين بيبر Justin Beiber يوم الجمعة 23 سبتمبر/ أيلول لمحاولة إعتداء في أحد الملاهي الليلية في مدينة ميونخ الألمانية.

في التفاصيل، وبحسب موقع Tmz، كان بيبر يقضي ليلته في أحد الملاهي الليلية في ألمانيا، وكان المكان مزدحماً للغاية، وعند مغادرته إصطدم برجل ثمل من دون قصد، فقرر الرجل المجهول إفتعال شجار مع النجم ومسكه من الـ t-shirt، لكن سرعان ما تدخلت فتاة ألمانية إضافة إلى حراسه لحمايته.

وذكر الموقع أن هذا الرجل كان يحاول لفت انتباه بيبر طوال الوقت ولكنه فشل، لذا استغل الفرصة عندما وجده بالقرب منه.

يشار إلى أن بيبر إنفصل مؤخراً عن حبيبته صوفيا ريتشي Sofia Richie، وأفادت تقارير صحفية أنهما لم يتقابلا منذ آخر رحلة لهما إلى المكسيك، والتي احتفل خلالها جاستين بعيد مولد ريتشي الـ18، والتقطت عدسات المصورين الكثير من الصور الرومانسية لهما هناك.

وقال أحد المصادر لموقع Tmz إن ريتشي لم تكن جادة في علاقتها بـ بيبر رغم سفرهما المتكرر معاً، كما لا يبدو عليها الانزعاج من انفصالهما، بل هي تخرج بإستمرار مع مجموعة من أصدقائها، للاستمتاع بوقتها.