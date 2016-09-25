بالصور فؤاد عبد الواحد يحتفل باليوم الوطني السعودي في دبي

دبي- حنان الشحف

وسط حضور جماهيري من كل الجنسيات العربية، شارك الفنان فؤاد عبدالواحد ضمن احتفالات حكومة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ86، وذلك في دبي مول، أمام مسرح خاص أعد خصيصاً للاحتفالية بجانب نافورة دبي مقابل برج خليفة الذي تزيّن بالعلم السعودي، وقدم مجموعة متنوعة من الأغنيات بمشاركة وتفاعل الجمهور احتفالاً بالمناسبة الوطنية.

وأبدى فؤاد عبدالواحد سعادته بمشاركة الجمهور هذه الاحتفالية باليوم السعودي، مهنئاً الشعب السعودي ومتمنياً له ولدولة الإمارات العربية المتحدة وجميع الدول العربية استمرار الأمن والأمان، شاكراً حكومة دبي ومكتب فعاليات مهرجان دبي للتسوق، وشركة إعمار وإدارة دبي مول، على اختياره لهذا الحفل الذي شاركه به الفنان وليد الشامي، والفنانة شمة حمدان، وعلى التنظيم الفني المنظم الذي قام به راشد السعيد مدير أستوديوهات فايز السعيد ساوند أند ميديا.

ومن ناحية أخرى، طرح للفنان فؤاد عبدالواحد أغنية منفردة جديدة عبر الإذاعات وموقع اليوتيوب بعنوان «تعلم» متعاوناً بها مع الشاعرة «أصايل» ومن ألحان الفنان فايز السعيد، وتحمل اللون الغنائي اليمني، الذي يحرص فؤاد على تقديمه بين الحين والآخر، بعد أن كان آخرها أغنية «ليل ومغرب» التي قدمها في ألبومه «فؤاد عبدالواحد 2016» من إنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات.

هذا ويعرض خلال الأيام القليلة المقبلة أحدث أغنياته المصورة بعنوان «يا حب» التي صورها مع المخرج بسام الترك في بيروت، وذلك عبر قناة روتانا في اليوتيوب.