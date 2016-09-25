نيرمين محسن تنجو من محاولة تفجير إرهابي في تركيا

جدة ـ صالح سالم

نجت الفنانة السعودية نيرمين محسن والتي تقضي إجازتها السنوية في العاصمة التركية إسطنبول من محاولة تفجير إرهابي كاد أن يكلفها حياتها ويخلف عدد من الضحايا والأبرياء.

وفي التفاصيل التي روتها نيرمين محسن لـ"سيدتي" أنه في مساء الجمعة 23 سبتمبر وعند الساعة الحادية عشر مساءً ذهبت للعشاء بإحدى المطاعم بمنطقة تقسيم التركية والتي يرتادها السواح من جميع الجنسيات الأجنبية والعربية، وعند محاولة مغادرتها للمطعم بعد انتهاء وجبة العشاء طلبت منها إدارة المطعم البقاء في مكانها وعدم الخروج بسبب اشتباه وجود شنطة ألقيت من شخص مجهول تم رصده بكاميرات المراقبة الخاصة بالمطعم، وتم على الفور إبلاغ الشرطة التي حضرت للمكان وعملت طوقاً أمنياً حول الشنطة الملقاة على الأرض وتبين حينها للجهات المختصة أن مابداخلها هو عبارة عن قنبلة صغيرة الحجم وتم على الفور تفجيرها في الموقع دون حدوث أي أضرار في الأرواح والممتلكات.

وكان جمهور الفنانة "نيرمين محسن" متابع للأحداث العصيبة التي واجهتها لحظةً بلحظة من خلال توثيقها للحدث، وقد هنئوها بذلك حتى إنتهاء الحادث الذي مرّ عليها بسلام.