تعرفوا إلى أغلى طلاقات المشاهير في العالم... هل ينضم براد وأنجلينا إلى القائمة؟

ما كادت النجمة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie تطلب الطلاق من زوجها النجم العالمي براد بيت Brad Pitt، يوم الإثتين 19 سبتمبر / أيلول، حتى كثرت الأقاويل والتكهنات حول السبب الحقيقي الذي دفع جولي لطلب الطلاق من بيت، بعد مرور أكثر من عقدٍ على ارتباطهما بعلاقةٍ عاطفية، ونحو سنتين على زواجهما.

كذلك تخبّطت التقارير الصحافية في أسباب الطلاق، فرجّح البعض منها أن تكون بسبب تورّط بيت بعلاقةً عاطفيةً مع الممثلة الفرنسية ماريون كوتيارد Marion Cotillard التي قاسمته بطولة فيلمه الأخير Allied، فيما رجّحت تقارير أخرى أن تكون المسألة متعلّقة بعدم موافقة جولي على أسلوب بيت في تربية الأبناء. وقالت مصادر إنّ انشغال الفنانة بالأنشطة الإنسانية ومسألة اللاجئين السوريين على حساب عائلتها هو السبب.

و الأهمّ هو ما يتمّ تداوله مؤخّراً حول البذخ الذي هو سبب انفصال الثنائي الهوليوودي، خصوصاً أن موقع Inquisitr كان قد أصدر تقريراً في مايو/أيار 2016، ذكر فيه أنّ خلافات ماديّة نشبت بين الثنائي ناجمة عن

أسلوب حياتهما الباذخ، إذ ينفقان أموالاً طائلة على شراء المنازل ومنتجات كمالية باهظة ناهيك عن تنقلاتهما حول العالم مع أبنائهما في عدة جولات سياحية، شملت تخطيطهما لرحلة إلى الفضاء مع أبنائهما الـ 6، تبلغ تكلفة التذكرة الواحدة 200 ألف دولار!

وبهذا، تقدّر ثروة الزوجين الشهيرين بمبلغ 400 مليون دولار، إذ يملك بيت 240 مليون دولار، فيما تملك جولي 160 مليون دولار، ولا يعرف أحد معلومة مؤكدة حول توقيعهما على أيّ أوراق قبل الزواج حول تقسيم أموالهما في حالة الطلاق أو أنّهما اعتمدا إجراء اختيارياً يعتمده معظم المتزوّجين في المجتمع الأمريكي يعرف بـ Prenuptial Agreement.

وبعدما أثار هذا الموضوع جدلاً كبيراً قامت صحيفة The Independent البريطانية بنشر تقرير رصد أعلى حالات طلاق المشاهير تكلفةً، بعد حديث مع محامية المشاهير عائشة فارداغ، وهي كما يلي:

1 - رومان Roman وايرينا ابراموفيتش Iriana Abramovish:

يعتبر طلاق الملياردير، مالك تشيلسي الإنجليزي، ورجل الأعمال الروسي رومان ابراموفيتش Roman Abramovish، من زوجته ايرينا Iriana، في عام 2007، بعد زواج دام 16 عاماً، هو الطلاق الأعلى تكلفةً، على الرغم من التكتّم الذي أحاط بالتسوية التي صيغت في موسكو، إلا أنّ تقارير تسرّبت حول تسلّم ايرينا مبلغ 250 مليون جنيه إسترليني، إذ لم تكن بحاجة لأن تثبت أنّ الثروة التي جمعها زوجها تجاوزت الـ 12 مليار جنيه إسترليني، والتي كوّنها بعد زواجهما، بعد أن كان مفلساً حين التقته، وكان يبيع الألعاب البلاستيكية على شكل طيور البطّ. ولم يستطع تكوين ثروة إلا في بداية التسعينيات بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، بالتزامن مع بداية حياته الزوجية.

2 - بيرني Birney وسلافيكا اكلستون Slovakia Ecclestone:

يعتبر هذا الطلاق من الحالات النادرة التي يخرج فيها الرجل منصفاً من الناحية المادية بعد الانفصال. فعندما قام المليارير الإيطالي امبراسريو المعروف باسم بيرني اكلستون Birney Eccleston، رئيس مجلس إدارة

سباقات سيارات فورمولا بتطليق زوجته سلافيكا Slovakia، في عام 2009، حكمت له المحكمة بمبلغ 300 مليون جنيه إسترليني.

فقد كان اكلستون قد حوّل مبلغاً فاقَ الملياري جنيه إسترليني إلى صندوق استثماري في لوكسمبورغ باسم زوجته، بعد أن مرّت بظروف صحيّة صعبة، لكن المحكمة التي عقدت في العاصمة البريطانية لندن، استطاعت فرض نفوذها خارج حدود بريطانيا وأجبرت الزوجة على إعادة جزء كبير من المبلغ إلى طليقها.

3- ميغ جاغارMeg Garger و جيري هال Jerry Hell:

إستطاع الفريق القانوني للمغني البريطاني الشهير ميغ جاغارMeg Garger، نجم فرقة غناء Rolling Stone، أن يُشكّك في صحة زواج المغنّي وزوجته جيري هال Jerry Hell ، لأنهما عقدا قرانهما حسب الطقوس الهندوسية خارج بريطانيا، ولم يكن عقداً موثقاً معترفاً به.

لكن المحكمة ارتأت أنّ فترة الـ 22 عاماً التي عاشتها هال مع جاغار بعد مراسم الزواج عام 1977، كافية لأن تعتبر الزواج صحيحاً حتى ولو يكن موثقاً، ثم حكمت لها بمبلغ 30 مليون جنيه إسترليني، إذ قدّرت ثروة الفنان بـ 200 مليون جنيه.

الجدير بالذكر أنّ هال تزوّجت مرةً أخرى في عام 2015 إمبراطوار الصحافة ورجل الأعمال الأوسترالي روبرت مردوخ.

4 -بول مكارتنيPaul McCartney وهيذر ميلزHeather Mills :

إستطاعت عارضة الأزياء هيذر ميلز Heather Mills أن تحصل على مبلغ 16 مليوناً ونصف مليون جنيه إسترليني بعد طلاقها من زوجها مغني البيتلزBeatles الأسطوري بول مكارتني Paul McCartney، بالإضافة إلى منقولات بقيمة 7.800 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني نفقة سنوية لابنتهما في العام الواحد!

وكان مكارتني قد رفض توقيع اتفاق مالي قبل عقد القران، استمرّ من عام 2002 حتى عام 2008، ظناً منه أنّ هذا الزواج سيدوم إلى الأبد، على عكس ما نصحه به أصدقاؤه الذين دائماً ما وصفوا ميلز بالمادية "الباحثة عن الذهب".