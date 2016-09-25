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استراحة - الأهلي (1) - شيكو (0) نهاية الشوط الأول والسولية متقدم للفريق الأحمر

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استراحة - الأهلي (1) - شيكو (0) نهاية الشوط الأول والسولية متقدم للفريق الأحمر استراحة - الأهلي (1) - شيكو (0) نهاية الشوط الأول والسولية متقدم للفريق الأحمر

ينقل لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة الأهلي وشيكو إحدى أندية الدرجة الثالثة الودية استعدادا لمواجهة وادي دجلة بالدوري.

ويواجه الأهلي نظيره وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري يوم الأربعاء.

د.8 مهاجم شيكو يهدد مرمى الأهلي ويهدر انفرادا

د.17 هدف أول! صبري رحيل يمرر عرضية متقنة يحولها السولية برأسية لتكون أول أهداف المباراة.

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ويخوض الأهلي المباراة الودية بتشكيل كالتالي:

حارس: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: صبري رحيل - كريم يحيى- محمد هاني

الوسط: أكرم توفيق - ميدو جابر - أحمد بيكام - عمرو السولية

الهجوم: جونيور أجاي - عماد متعب - جون أنطوي

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