راحة سلبية للاعبي الأهلي عقب مباراة وادي دجلة

قرر حسام البدري مدرب الأهلي منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 3 أيام عقب مواجهة وادي دجلة بالدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي نظيره وادي دجلة يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد فاز في الجولة الأولى على الإسماعيلي بهدف دون رد، وفي الجولة الثانية على المقاولون العرب بهدفين دون رد.

ويواجه الأهلي وديا نظيره شيكو إحدى أندية الدرجة الرابعة يوم الأحد استعدادا لمباراة وادي دجلة.

وتتوقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب مواجهة منتخب مصر مع منتخب الكونجو يوم 9 أكتوبر المقبل في أولى مباريات الفريق بتصفيات كأس العالم 2018.