صورة في الجول – فريق الأسبوع.. تألق أحمر وخط هجوم من الوافدين الجدد

انتهت الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري بعد إقامة 8 مباريات ويتبقى مباراة واحدة مؤجلة بين الزمالك وطلائع الجيش بسبب مشاركة الأول في دوري أبطال إفريقيا.

تواصلت النتائج الإيجابية حيث لم ينته أي لقاء بالتعادل السلبي منذ انطلاق الدوري حتى نهائية الجولة الثانية لكن قلت الملفت للنظر أن الغلة التهديفية قلت بعض الشيء.

سُجل في الجولة الأولى 21 هدفا في 8 لقاءات، أما في الجولة الثانية تقلصت الأهداف إلى 15 هدف فقط في نفس عدد المباريات.

افتتحت الجولة بواحدة من أفضل مباريات الدوري المصري حتى الآن، حيث فاز طنطا بهدف على أسوان في لقاء مثير، وانتهت مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي بالنتيجة ذاتها.

وواصل الأهلي صحوته بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد وشهد اللقاء أول البطاقات الحمراء في النسخة الحالية وكان من نصيب محمد شعبان لاعب وسط ذئاب الجبل، وتعادل كل من الداخلية أمام بتروجيت بهدف لكل منهما وإنبي بهدفين أمام الشرقية في مباراة كاد الفريق الصاعد أن يخطف فيها الثلاث نقاط لولا هدف التعادل الذي سجله عمر الحلواني.

وقدم النادي المصري لقاء مميزا وفاز بثنائية أمام النصر للتعدين ليحصد الفريق الساحلي أول 3 نقاط له بعد أن خسر أمام الجيش في الأسبوع السابق.

وفار وادي دجلة أمام الاتحاد بهدف قاتل في الدقيقة 80، فيما انتصر سموحة على مصر المقاصة بثنائية دون رد من الفريق الفيومي.

ويستعرض FILGoal.com أبرز ملامح الجولة وفريق الأسبوع:

أفضل لقاء: طنطا وأسوان

أفضل فريق: الأهلي.

أفضل لاعب أجنبي: إريك جوزيف (طنطا) ، علي معلول ( الأهلي)، كينيث إيكيشيكو (الشرقية)

أفضل بديل: محمد ماجد "أنوش" (المصري)

أفضل هدف: حسام عرفات (وادي دجلة)

أسوأ حارس (محمد حمدي) مصر للمقاصة

أسوأ لاعب: محمد جابر (طنطا)

فريق الأسبوع:

حراسة المرمى: أحمد بوسكا (المصري)

الدفاع: علي معلول (الأهلي) - محمد نجيب (الأهلي) – أحمد أيمن منصور (المصري) – أحمد فتحي (الأهلي)

الوسط: أحمد كابوريا (المصري) – محمد فتحي (الإسماعيلي) - حسام عاشور (الأهلي) – حسام عرفات (وادي دجلة)

الهجوم: كينيث إيكيشيكو (الشرقية) – محمد جودة (طنطا)