أرقام في الجول – أين أخطأ الزمالك في الرباط ليتجنبه في بريتوريا

لا شك أن الزمالك أخطأ في الرباط، ما كاد يكلفه خروجا من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ولكنه استفاق وسجل هدفين أمنوا طريقه للنهائي.

أين أخطأ الزمالك أمام الوداد إذا؟ ليتجنب تلك الأخطاء أمام صن داونز ذهابا في بريتوريا يوم 14 أكتوبر حسب الموعد المبدئي الذي حدده الكاف.

FilGoal.com يوضح في هذا التقرير..

من المنتظر أن تكون وضعية الزمالك ذهابا دفاعية أكثر منها هجومية للخروج بشباك نظيفة، مع محاولة خطف هدف لتسهيل مهمة قنص اللقب في مصر.

أول خطأ على مؤمن سليمان تلافيه هو كثرة فقدان الكرة، الزمالك أمام الوداد فقد الكرة 51 مرة، 5 منهم قرب وداخل منطقة جزاءه و29 مرة داخل نصف ملعبه، و22 مرة في الثلث الأول من نصف ملعب الوداد.

أكثر أماكن فقدان الزمالك للكرة كانت على الأجنحة بعد خط وسط الملعب.

القاعدة الكروية السهلة تقول إن ظلت الكرة مع فريقك فمن المستحيل أن تقبل أهدافا، قد يكون ذلك أول عيب على مؤمن سليمان تلافيه.

لكن كيف ذلك؟

الزمالك لم يمرر ولا كرة قصيرة إلى الأمام من أمام منطقة جزاءه، بل كان الاعتماد كاملا على التشتيت ولعب الكرة الطولية التي تعود للخصم ليبني هجمة أخرى ويظل الفريق في هذه الحلقة المفرغة 90 دقيقة.

الوداد اعتمد على جملة واحدة، اختراق من أحد الطرفين ولعب عرضية في قلب دفاع الزمالك.. هل تعلم كم عرضية لعبها الوداد؟

41 عرضية لعبت ضد الزمالك 10 منهم وصلت لمهاجم وتسببوا في 4 أهداف في شباك أحمد الشناوي!

إذا، الفريق يعاني من ثغرتين.. على الطرفين وفي القلب.

أزمة قلب الدفاع يحلها العمل على التمركز السليم في التدريبات، لكن أزمة الطرفين يمكن حلها بتعليمات خاصة للجناحين.

مصطفى فتحي – الجناح الذي بدأ أساسيا – لم تصل له الكرة سوى 5 مرات وفقدها 3 مرات للمراوغة. في نفس الوقت لم يستخلص الكرة من الخصم سوى مرتين مثله مثل محمود عبد الرازق "شيكابالا".

الأرقام تنم عن أمرين، الأول عدم وجود مساندة كافية من الجناحين للظهيرين دفاعيا والثاني عدم وجود مساندة حقيقية للجناحين من وسط الملعب الثلاثي ما يضطرهم للمراوغة عندما يستلمان الكرة.

وسط ملعب الزمالك لم يكن في أفضل أحواله، فلا دمر هجمات الوداد ولا ساعد في خروج مرتدات للزمالك.. لك أن تعلم أن أكثر ثنائي تبادل الكرة في الزمالك كان إبراهيم صلاح وطارق حامد. 7 مرات.

مفعول السحر كان لدى أيمن حفني، الذي استطاع في 23 دقيقة تمرير 5 كرات للأمام منها الكرة الحاسمة التي سجل منها ستانلي هدف قتل المباراة. لكن مجهود حفني يظل فرديا وقد يتوقف لأي سبب من الأسباب أمام صن داونز، وعلى ذلك فلابد لمؤمن أن يجد الحلول البديلة.