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دي ميديا تستعد لإطلاق قنوات «DMC» قبل نهاية العام

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دي ميديا تستعد لإطلاق قنوات «DMC» قبل نهاية العام دي ميديا تستعد لإطلاق قنوات «DMC» قبل نهاية العام

قنوات “

تستعد شركة دي ميديا، لإطلاق باقي مجموعة قنواتها الجديد «DMC» وذلك قبل نهاية العام الجاري، والتي تضم 5 قنوات جيدة، تتضمن كل من قناة للأطفال وقناة إخبارية وقناة عامة وقناة دراما وقناة مسرح، فضلًا عن قناة الرياضة التي تم إطلاقها فى الرابع عشر من سبتمبر الجاري.

وتقوم حاليًا شركة دي ميديا بوضع اللمسات النهائية للانطلاق بالتنسيق مع الوكيل الإعلاني الحصري لها، حيث يعقد مجلس إدارتها العديد من جلسات العمل من أجل سرعة الانتهاء من مرحلة التجهيزات اللوجستيه، واتمام التعاقدات مع عدد من نجوم الاعلام المصري فى مختلف المجالات.

يأتي هذا فيما اتمت قناة “Dmc sports” استعدادتها لانطلاق الدوري الممتاز ب والذي يذاع حصريًا على شاشتها أكتوبر المقبل مصحوبًا باستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم كرة القدم من بينهم خالد بيبو و هشام حنفى وتامر عبد الحميد ويقدمه الإعلامي محمد الليثي.

وأعربت دي ميديا عن ارتياحها لمناخ المنافسة الراهن على الساحة الاعلامية المصرية والذى يخدم الهدف العام للصناعة الإعلامية وهو إرضاء المشاهد المصري فى إطار من الوعي الحقيقي عبر انتاج ضخم ومميز.

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أونا

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