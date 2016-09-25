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العراق: مقتل 12 إرهابيا بالأنبار والشرقاط وإحباط هجوم لداعش على جزيرة الرمادى

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العراق: مقتل 12 إرهابيا بالأنبار والشرقاط وإحباط هجوم لداعش على جزيرة الرمادى العراق: مقتل 12 إرهابيا بالأنبار والشرقاط وإحباط هجوم لداعش على جزيرة الرمادى

> بغداد /أ ش أ/

أحبطت قوات الجيش العراقى، اليوم الأحد، هجوما لتنظيم (داعش) الإرهابى فى جزيرة الرمادى بمحافظة الأنبار غربى العراق.

وذكر خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن قوات تابعة لفرقة المشاة الآلية العاشرة بالجيش صدت هجوما شنه مسلحو داعش قرب معسكر "برافو" بجزيرة الرمادى الذى حررته من قبضة التنظيم، ودمرت أربع سيارات مفخخة وخامسة مزودة برشاش أحادى ومفرزتى "هاون" عيار 120 مم وقتلت ستة إرهابيين.


> وقصف طيران الجيش تجمعا لمسلحى التنظيم بطريق الزوية قرية المسح بقضاء الشرقاط شمالى محافظة صلاح الدين، مما أسفر عن مقتل 6 إرهابيين من مسلحى داعش ودمرت سيارة لهم كانت تحمل مواد متفجرة. 


> على صعيد آخر، انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل سيارة ركاب فى منطقه السنك وسط العاصمة العراقية (بغداد)، وأسفرت عن مقتل مدنى عراقى وإصابة اثنين آخرين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج.


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