إحباط تسلل 33 بينهم 3 سوريين إلى ليبيا عن طريق السلوم

تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 33 بينهم ليبى و3 سوريين إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء مختار السنبارى، مدير أمن مطروح، إخطارا بضبط 33 متهما وهم 12 من المنيا و5 من الدقهلية و3 من البحيرة و3 من أسيوط و2 من سوهاج و1 من دمياط و3 من إسكندرية و1 ليبى الجنسية و3 سوريين، وذلك أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود بطريقة غير شرعية، تم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.