صور..وزير التعليم يتفقد عددا من المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد

اختتم الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جولته التفقدية للمدارس اليوم الاحد مع بداية العام الدراسى الجديد، بزيارة مدرسة الواحة الدولية للغات بالمقطم، بالإضافة إلى مدارس بالمعادي ودار السلام.

وقام الشربيني، بجولة تفقدية لمدرستى المعادى الثانوية بنات وكلية النصر بحى المعادي، بالإضافة إلى المدرسة المعمارية بحى دار السلام، وذلك في اطار جولاته التفقدية بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، وتفقد الفصول الدراسية والمعامل والمكتبة المدرسية داخل كل مدرسة.

وحضر وزير التعليم الطابور المدرسى لمدرسة كلية النصر وتحية العلم مع الطلاب، كما تفقد بعض الفصول المدرسة ومدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى.

وتفقد الوزير، أيضا، معامل الحاسب الآلي والزراعة، بالإضافة إلى مكتبة المدرسة الموجودة، وطالب من إدارة المدرسة ضرورة الاشتراك فى بنك المعرفة وتعريف الطلاب على كيفية الاستفادة منه سواء فى المكتبة أو البيت.

كما اعتمد دكتور الهلالي الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اللوائح والقرارات اللازمة بتنظيم العملية التعليمية و العمل على حل المشاكل التى قد تواجه الطلاب والمدرسين والادارات التعليمية، والتى من بينها تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التى تحصل من طلاب المدارس.

يذكر أن أكثر من 20 مليون طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم ماقبل الجامعى توجهوا صباح اليوم إلى اكثر من 50 ألف مدرسة في الابتدائى والاعدادى والثانوى والفنى، بمختلف محافظات الجمهورية، فيما اكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ان جميع المدارس استعدت لبدء العام الدراسى حيث انتهت من كافة أعمال الصيانة والإجراءات اللازمة وتوفير الكتب الدراسية بنسب فاقت الاعوام الماضية.

المراسل عمر جمال