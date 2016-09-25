الأمم المتحدة تدعو موسكو وواشنطن للعمل على وقف الحرب في حلب

دعا منسق الأمم المتحدة للعمل الإنساني في سوريا يان إيجلاند روسيا والولايات المتحدة على الاضطلاع بمهمة وقف الحرب المستعرة في حلب.

وأوضح إيجلاند- حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد – إن قصف المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة لابد أن يتوقف، ولابد أن يسمح لشاحنات المساعدات الإنسانية بالدخول إلى المدينة.

وتدور معارك عنيفة بين القوات الحكومية السورية ومسلحي المعارضة في حلب شمالي سوريا للسيطرة على مخيم حندرات الاستراتيجي شمالي المدينة.

وأعلنت فصائل المعارضة السورية -في وقت سابق من اليوم- أنها استعادت السيطرة على مخيم “حندرات” شمال شرقي حلب، في هجوم معاكس على المخيم الذي كان يسيطر عليه الجيش السوري والفصائل التابعة له .

أ ش أ